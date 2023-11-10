Исакович Николай Ильич
Место рождения
Дата рождения11.10.1922
Дата смерти28.09.1986
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1922
Бракосочетание
21.11.1951
Туминичи, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Исакович Таиса Николаевна
Рождение ребёнка
01.01.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Исакович Таиса Николаевна
Смерть
28.09.1986
Витебск, Витебская область