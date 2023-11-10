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Исакович Николай Ильич

Место рождения

Борейшево, Оршанский район, Витебская область

Дата рождения

11.10.1922

Дата смерти

28.09.1986

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1887 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1922

Отец: Исакович Илья Николаевич

Мать: Исакович Степанида Сергеевна

Борейшево, Оршанский район, Витебская область
Бракосочетание
21.11.1951

Жена: Исакович Таиса Николаевна

Туминичи, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исакович Таиса Николаевна

Борейшево, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
01.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исакович Таиса Николаевна

Борейшево, Оршанский район, Витебская область
Смерть
28.09.1986
Витебск, Витебская область
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