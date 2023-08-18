Исакович Степанида Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исакович Степанида Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

18.04.1965

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исакович Александр Ильич

Отец ребёнка: Исакович Илья Николаевич

Борейшево, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пекарская (Исакович) Мария Ильинична

Отец ребёнка: Исакович Илья Николаевич

Борейшево, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Исакович) Вера Ильинична

Отец ребёнка: Исакович Илья Николаевич

Борейшево, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
11.10.1922

Сын: Исакович Николай Ильич

Отец ребёнка: Исакович Илья Николаевич

Борейшево, Оршанский район, Витебская область
Смерть
18.04.1965
Борейшево, Оршанский район, Витебская область

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