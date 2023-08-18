Исакович Степанида Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1887
Дата смерти18.04.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Исакович Илья Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пекарская (Исакович) Мария Ильинична
Отец ребёнка: Исакович Илья Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Исакович) Вера Ильинична
Отец ребёнка: Исакович Илья Николаевич
Рождение ребёнка
11.10.1922
Отец ребёнка: Исакович Илья Николаевич
Смерть
18.04.1965