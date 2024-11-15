агрогородок Смольяны, Оршанский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Смольяны

Оршанский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Оршанский уезд, Оленовичская волость
375. Смолвяны, местечко бывшее владельческое, при речке Одровке, дворов 51, жителей 227, 3 церкви православные, церковь римско-католическая, синагога, 3 евр. шк., 4 кожев Показать все

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Оршанский уезд, Аленовичская волость
67Мест. Смольянытрактеречке Одроведв. В. А. Титову церк. земли костельн. земли262 1 23214 5 83131 4 3Смольянского пр. 8025
71Им. Смольянытрактеречке Одроведв. В. А. Титову, прав. 112378Смол.-Алекс. пр. 8025

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Оршанский район, Смольянский сельсовет
д Смольяны593

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Оршанский район, Смольянский сельсовет
аг. Смольяны390

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