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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
375. Смолвяны, местечко бывшее владельческое, при речке Одровке, дворов 51, жителей 227, 3 церкви православные, церковь римско-католическая, синагога, 3 евр. шк., 4 кожев Показать все
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
67Мест. Смольянытрактеречке Одроведв. В. А. Титову церк. земли костельн. земли262 1 23214 5 83131 4 3Смольянского пр. 8025
71Им. Смольянытрактеречке Одроведв. В. А. Титову, прав. 112378Смол.-Алекс. пр. 8025
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Смольяны593
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Смольяны390