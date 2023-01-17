Целищев Иван Фирстович
Место рождения
Дата рождения26.09.1783 ст.
Дата смертиОколо 1843.?.1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
26.09.1783 ст.
Отец: Целищев Фирст Алексеевич
Мать: Хохлова Мавра Романовна
Бракосочетание
Между 1804 и 1812
Жена: - Марья -
Рождение ребёнка
Вычислено 1812 ст.
Дочь: Целищева Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: - Марья -
Рождение ребёнка
Вычислено 1813 ст.
Дочь: Целищева Евдокия' Ивановна
Мать ребёнка: - Марья -
Рождение ребёнка
Вычислено 1817 ст.
Мать ребёнка: - Марья -
Рождение ребёнка
Вычислено 1822 ст.
Мать ребёнка: - Марья -
Рождение ребёнка
07.05.1826 ст.
Мать ребёнка: - Марья -
Смерть
Около 1843.?.1836