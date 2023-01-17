Целищев Иван Фирстович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦелищев Иван Фирстович

Целищев Иван Фирстович

avatar

Место рождения

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

26.09.1783 ст.

Дата смерти

Около 1843.?.1836

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1759 г.р.

Мать

Вычислено 1759 г.р.

Жена

Вычислено 1786 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1783 ст.

Отец: Целищев Фирст Алексеевич

Мать: Хохлова Мавра Романовна

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Между 1804 и 1812

Жена: - Марья -

Рождение ребёнка
Вычислено 1812 ст.

Дочь: Целищева Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: - Марья -

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1813 ст.

Дочь: Целищева Евдокия' Ивановна

Мать ребёнка: - Марья -

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1817 ст.

Сын: Целищев Ефим Иванович

Мать ребёнка: - Марья -

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1822 ст.

Сын: Целищев Илья Иванович

Мать ребёнка: - Марья -

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
07.05.1826 ст.

Сын: Целищев Сидор Иванович

Мать ребёнка: - Марья -

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Около 1843.?.1836
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close