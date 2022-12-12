Целищева Евдокия' Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1813 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.
Дочь: Мухина Федосия Степановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение
Вычислено 1813 ст.
Отец: Целищев Иван Фирстович
Мать: - Марья -
Рождение ребёнка
Вычислено ?.02.1816 ст.
Дочь: Мухина Евдокия Степановна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно