Целищева Евдокия' Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целищева Евдокия' Ивановна

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Место рождения

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1813 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1783 г.р.

Мать

Вычислено 1786 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.

Дочь: Мухина Федосия Степановна

Отец ребёнка: не указан

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение
Вычислено 1813 ст.

Отец: Целищев Иван Фирстович

Мать: - Марья -

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.02.1816 ст.

Дочь: Мухина Евдокия Степановна

Отец ребёнка: не указан

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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