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- Марья -

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1786 ст.

Дата смерти

До 1858 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1783 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1804 и 1812

Муж: Целищев Иван Фирстович

Рождение ребёнка
Вычислено 1812 ст.

Дочь: Целищева Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Целищев Иван Фирстович

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1813 ст.

Дочь: Целищева Евдокия' Ивановна

Отец ребёнка: Целищев Иван Фирстович

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1817 ст.

Сын: Целищев Ефим Иванович

Отец ребёнка: Целищев Иван Фирстович

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1822 ст.

Сын: Целищев Илья Иванович

Отец ребёнка: Целищев Иван Фирстович

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
07.05.1826 ст.

Сын: Целищев Сидор Иванович

Отец ребёнка: Целищев Иван Фирстович

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1858 ст.
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