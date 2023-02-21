- Марья -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1786 ст.
Дата смертиДо 1858 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1804 и 1812
Рождение ребёнка
Вычислено 1812 ст.
Дочь: Целищева Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Целищев Иван Фирстович
Рождение ребёнка
Вычислено 1813 ст.
Дочь: Целищева Евдокия' Ивановна
Отец ребёнка: Целищев Иван Фирстович
Рождение ребёнка
Вычислено 1817 ст.
Отец ребёнка: Целищев Иван Фирстович
Рождение ребёнка
Вычислено 1822 ст.
Отец ребёнка: Целищев Иван Фирстович
Рождение ребёнка
07.05.1826 ст.
Отец ребёнка: Целищев Иван Фирстович
Смерть
До 1858 ст.