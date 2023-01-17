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Целищев Фирст Алексеевич

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Место рождения

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1759 ст.

Дата смерти

Около 1798 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1736 г.р.

Мать

Вычислено 1728 г.р.

Жена

Вычислено 1759 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1759 ст.

Отец: Целищев Алексей Иванович

Мать: Калеватова Евдокия Пименовна

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
06.11.1776

Жена: Хохлова Мавра Романовна

Бракосочетание
06.11.1776 ст.

Жена: Хохлова Мавра Романовна

Рождение ребёнка
Вычислено 1779 ст.

Сын: Целищев Иван' Фирстович

Мать ребёнка: Хохлова Мавра Романовна

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1781 ст.

Сын: Целищев Семён Фирстович

Мать ребёнка: Хохлова Мавра Романовна

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.09.1783 ст.

Сын: Целищев Иван Фирстович

Мать ребёнка: Хохлова Мавра Романовна

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1786 ст.

Сын: Целищев Василий Фирстович

Мать ребёнка: Хохлова Мавра Романовна

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1791 ст.

Дочь: Целищева Дарья Фирстовна

Мать ребёнка: Хохлова Мавра Романовна

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1793 ст.

Сын: Целищев Николай Фирстович

Мать ребёнка: Хохлова Мавра Романовна

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Около 1798 ст.
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