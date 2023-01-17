Целищев Фирст Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1759 ст.
Дата смертиОколо 1798 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1759 ст.
Бракосочетание
06.11.1776
Жена: Хохлова Мавра Романовна
Бракосочетание
06.11.1776 ст.
Жена: Хохлова Мавра Романовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1779 ст.
Мать ребёнка: Хохлова Мавра Романовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1781 ст.
Мать ребёнка: Хохлова Мавра Романовна
Рождение ребёнка
26.09.1783 ст.
Мать ребёнка: Хохлова Мавра Романовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1786 ст.
Сын: Целищев Василий Фирстович
Мать ребёнка: Хохлова Мавра Романовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1791 ст.
Дочь: Целищева Дарья Фирстовна
Мать ребёнка: Хохлова Мавра Романовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1793 ст.
Сын: Целищев Николай Фирстович
Мать ребёнка: Хохлова Мавра Романовна
Смерть
Около 1798 ст.