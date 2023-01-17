Калеватова Евдокия Пименовна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1728 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Вычислено 1728 ст.
Отец: Калеватов Пимен -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1759 ст.
Отец ребёнка: Целищев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено ?.07.1762 ст.
Дочь: Целищева Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Целищев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.
Отец ребёнка: Целищев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1764 ст.
Отец ребёнка: Целищев Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно