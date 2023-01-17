Калеватова Евдокия Пименовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калеватова Евдокия Пименовна

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Место рождения

Мундоро, Орловский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1728 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1728 ст.

Отец: Калеватов Пимен -

Мать: не указана

Мундоро, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1759 ст.

Сын: Целищев Фирст Алексеевич

Отец ребёнка: Целищев Алексей Иванович

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.07.1762 ст.

Дочь: Целищева Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Целищев Алексей Иванович

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.

Сын: Целищев Егор Алексеевич

Отец ребёнка: Целищев Алексей Иванович

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1764 ст.

Сын: Целищев Никон Алексеевич

Отец ребёнка: Целищев Алексей Иванович

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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