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Целищев Иван' Фирстович

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Место рождения

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1779 ст.

Дата смерти

Около 1853 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1759 г.р.

Мать

Вычислено 1759 г.р.

Жена

Вычислено 1776 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1779 ст.

Отец: Целищев Фирст Алексеевич

Мать: Хохлова Мавра Романовна

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
24.02.1796 ст.

Жена: Володина Домна Авраамовна

Бракосочетание
24.02.1796 ст.

Жена: Володина Домна Авраамовна

Рождение ребёнка
Вычислено 1803 ст.

Дочь: Целищева Парасковья Ивановна

Мать ребёнка: Володина Домна Авраамовна

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1805 ст.

Сын: Целищев Кондратий Иванович

Мать ребёнка: Володина Домна Авраамовна

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1808 ст.

Сын: Целищев Иван Иванович

Мать ребёнка: Володина Домна Авраамовна

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1817 ст.

Сын: Целищев Макар Иванович

Мать ребёнка: Володина Домна Авраамовна

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Около 1853 ст.
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