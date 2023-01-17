Целищев Иван' Фирстович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1779 ст.
Дата смертиОколо 1853 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1779 ст.
Отец: Целищев Фирст Алексеевич
Мать: Хохлова Мавра Романовна
Бракосочетание
24.02.1796 ст.
Бракосочетание
24.02.1796 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1803 ст.
Дочь: Целищева Парасковья Ивановна
Мать ребёнка: Володина Домна Авраамовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1805 ст.
Сын: Целищев Кондратий Иванович
Мать ребёнка: Володина Домна Авраамовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1808 ст.
Мать ребёнка: Володина Домна Авраамовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1817 ст.
Мать ребёнка: Володина Домна Авраамовна
Смерть
Около 1853 ст.