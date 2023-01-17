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Целищев Кондратий Иванович

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Место рождения

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1779 г.р.

Мать

Вычислено 1776 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805 ст.

Отец: Целищев Иван' Фирстович

Мать: Володина Домна Авраамовна

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1827 ст.

Дочь: Целищева Евфимия Кондратьевна

Мать ребёнка: - Наталья Петровна

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1829 ст.

Дочь: Целищева Татьяна Кондратьевна

Мать ребёнка: - Наталья Петровна

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.

Сын: Целищев Илья Кондратьевич

Мать ребёнка: - Наталья Петровна

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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