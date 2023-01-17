Целищев Кондратий Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805 ст.
Отец: Целищев Иван' Фирстович
Рождение ребёнка
Вычислено 1827 ст.
Дочь: Целищева Евфимия Кондратьевна
Мать ребёнка: - Наталья Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1829 ст.
Дочь: Целищева Татьяна Кондратьевна
Мать ребёнка: - Наталья Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.
Сын: Целищев Илья Кондратьевич
Мать ребёнка: - Наталья Петровна
Смерть
Неизвестно