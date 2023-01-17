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Володина Домна Авраамовна

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Место рождения

д. Ульяновская (Орловская округа, соборный архангельский приход)

Дата рождения

Вычислено 1776 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1779 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1776 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Ульяновская (Орловская округа, соборный архангельский приход)
Бракосочетание
24.02.1796 ст.

Муж: Целищев Иван' Фирстович

Бракосочетание
24.02.1796 ст.

Муж: Целищев Иван' Фирстович

Рождение ребёнка
Вычислено 1803 ст.

Дочь: Целищева Парасковья Ивановна

Отец ребёнка: Целищев Иван' Фирстович

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1805 ст.

Сын: Целищев Кондратий Иванович

Отец ребёнка: Целищев Иван' Фирстович

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1808 ст.

Сын: Целищев Иван Иванович

Отец ребёнка: Целищев Иван' Фирстович

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1817 ст.

Сын: Целищев Макар Иванович

Отец ребёнка: Целищев Иван' Фирстович

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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