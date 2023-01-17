Володина Домна Авраамовна
Место рожденияд. Ульяновская (Орловская округа, соборный архангельский приход)
Дата рожденияВычислено 1776 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1776 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Ульяновская (Орловская округа, соборный архангельский приход)
Бракосочетание
24.02.1796 ст.
Бракосочетание
24.02.1796 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1803 ст.
Дочь: Целищева Парасковья Ивановна
Отец ребёнка: Целищев Иван' Фирстович
Рождение ребёнка
Вычислено 1805 ст.
Сын: Целищев Кондратий Иванович
Отец ребёнка: Целищев Иван' Фирстович
Рождение ребёнка
Вычислено 1808 ст.
Отец ребёнка: Целищев Иван' Фирстович
Рождение ребёнка
Вычислено 1817 ст.
Отец ребёнка: Целищев Иван' Фирстович
Смерть
Неизвестно