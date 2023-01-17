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Целищев Сидор Иванович

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Место рождения

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

07.05.1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1826 ст.

Отец: Целищев Иван Фирстович

Мать: - Марья -

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
27.04.1847

Жена: Хохлова Прасковья Ивановна

Бракосочетание
27.04.1847 ст.

Жена: Хохлова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
13.07.1853 ст.

Дочь: Целищева Мария Сидоровна

Мать ребёнка: Хохлова Прасковья Ивановна

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1855 ст.

Дочь: Целищева Анна Сидоровна

Мать ребёнка: Хохлова Прасковья Ивановна

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
?.01.1858 ст.

Сын: Целищев Пётр Сидорович

Мать ребёнка: Хохлова Прасковья Ивановна

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1869 ст.

Дочь: Целищева Мария Сидоровна

Мать ребёнка: Хохлова Прасковья Ивановна

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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