Целищев Сидор Иванович
Место рождения
Дата рождения07.05.1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1826 ст.
Отец: Целищев Иван Фирстович
Мать: - Марья -
Бракосочетание
27.04.1847
Бракосочетание
27.04.1847 ст.
Рождение ребёнка
13.07.1853 ст.
Дочь: Целищева Мария Сидоровна
Мать ребёнка: Хохлова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1855 ст.
Дочь: Целищева Анна Сидоровна
Мать ребёнка: Хохлова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
?.01.1858 ст.
Мать ребёнка: Хохлова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1869 ст.
Дочь: Целищева Мария Сидоровна
Мать ребёнка: Хохлова Прасковья Ивановна
Смерть
Неизвестно