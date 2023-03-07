Целищева Мария Сидоровна
Место рождения
Дата рождения1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869 ст.
Отец: Целищев Сидор Иванович
Бракосочетание
30.01.1889
Бракосочетание
30.01.1889 ст.
Рождение ребёнка
1896 ст.
Дочь: Бакулина Александра Петровна
Отец ребёнка: Бакулин Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
01.11.1898 ст.
Дочь: Бакулина Афанасья Петровна
Отец ребёнка: Бакулин Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
До 07.11.1900 ст.
Дочь: Бакулина Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Бакулин Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
07.11.1900 ст.
Дочь: Бакулина Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Бакулин Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
01.04.1903 ст.
Отец ребёнка: Бакулин Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
02.09.1905 ст.
Отец ребёнка: Бакулин Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
02.09.1905 ст.
Отец ребёнка: Бакулин Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
09.10.1906 ст.
Дочь: Бакулина Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Бакулин Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бакулин Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бакулин Пётр Фёдорович
Смерть
Неизвестно