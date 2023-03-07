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Целищева Мария Сидоровна

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Место рождения

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869 ст.

Отец: Целищев Сидор Иванович

Мать: Хохлова Прасковья Ивановна

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
30.01.1889

Муж: Бакулин Пётр Фёдорович

Бракосочетание
30.01.1889 ст.

Муж: Бакулин Пётр Фёдорович

Рождение ребёнка
1896 ст.

Дочь: Бакулина Александра Петровна

Отец ребёнка: Бакулин Пётр Фёдорович

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1898 ст.

Дочь: Бакулина Афанасья Петровна

Отец ребёнка: Бакулин Пётр Фёдорович

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
До 07.11.1900 ст.

Дочь: Бакулина Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Бакулин Пётр Фёдорович

Рождение ребёнка
07.11.1900 ст.

Дочь: Бакулина Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Бакулин Пётр Фёдорович

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1903 ст.

Сын: Бакулин Евфимий Петрович

Отец ребёнка: Бакулин Пётр Фёдорович

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.09.1905 ст.

Сын: Бакулин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Бакулин Пётр Фёдорович

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.09.1905 ст.

Сын: Бакулин Иоаким Петрович

Отец ребёнка: Бакулин Пётр Фёдорович

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1906 ст.

Дочь: Бакулина Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Бакулин Пётр Фёдорович

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бакулин Павел Петрович

Отец ребёнка: Бакулин Пётр Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бакулин Иван Петрович

Отец ребёнка: Бакулин Пётр Фёдорович

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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