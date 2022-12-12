Хохлова Прасковья Ивановна
Место рождения
Дата рождения22.07.1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1825 ст.
Отец: Хохлов Иван Яковлевич
Мать: - Мавра -
Бракосочетание
27.04.1847
Бракосочетание
27.04.1847 ст.
Рождение ребёнка
13.07.1853 ст.
Дочь: Целищева Мария Сидоровна
Отец ребёнка: Целищев Сидор Иванович
Рождение ребёнка
1855 ст.
Дочь: Целищева Анна Сидоровна
Отец ребёнка: Целищев Сидор Иванович
Рождение ребёнка
?.01.1858 ст.
Отец ребёнка: Целищев Сидор Иванович
Рождение ребёнка
1869 ст.
Дочь: Целищева Мария Сидоровна
Отец ребёнка: Целищев Сидор Иванович
Смерть
Неизвестно