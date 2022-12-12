Хохлова Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХохлова Прасковья Ивановна

Хохлова Прасковья Ивановна

avatar

Место рождения

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

22.07.1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1825 ст.

Отец: Хохлов Иван Яковлевич

Мать: - Мавра -

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
27.04.1847

Муж: Целищев Сидор Иванович

Бракосочетание
27.04.1847 ст.

Муж: Целищев Сидор Иванович

Рождение ребёнка
13.07.1853 ст.

Дочь: Целищева Мария Сидоровна

Отец ребёнка: Целищев Сидор Иванович

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1855 ст.

Дочь: Целищева Анна Сидоровна

Отец ребёнка: Целищев Сидор Иванович

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
?.01.1858 ст.

Сын: Целищев Пётр Сидорович

Отец ребёнка: Целищев Сидор Иванович

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1869 ст.

Дочь: Целищева Мария Сидоровна

Отец ребёнка: Целищев Сидор Иванович

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close