- Мавра -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1797 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1797 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1816 и 1819
Рождение ребёнка
Вычислено 1819 ст.
Дочь: Хохлова Елисавета Ивановна
Отец ребёнка: Хохлов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
22.07.1825 ст.
Дочь: Хохлова Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Хохлов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1825 ст.
Отец ребёнка: Хохлов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1831 ст.
Сын: Хохлов Осип Иванович
Отец ребёнка: Хохлов Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно