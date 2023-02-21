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- Мавра -

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1797 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1797 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1797 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1816 и 1819

Муж: Хохлов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1819 ст.

Дочь: Хохлова Елисавета Ивановна

Отец ребёнка: Хохлов Иван Яковлевич

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.07.1825 ст.

Дочь: Хохлова Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Хохлов Иван Яковлевич

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1825 ст.

Сын: Хохлов Ефрем Иванович

Отец ребёнка: Хохлов Иван Яковлевич

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1831 ст.

Сын: Хохлов Осип Иванович

Отец ребёнка: Хохлов Иван Яковлевич

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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