Целищев Ефим Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1817 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1817 ст.
Отец: Целищев Иван Фирстович
Мать: - Марья -
Рождение ребёнка
1847 ст.
Дочь: Целищева Анна Ефимовна
Мать ребёнка: - Анисья Семёновна
Рождение ребёнка
Около ?.04.1849 ст.
Мать ребёнка: - Анисья Семёновна
Рождение ребёнка
?.09.1857 ст.
Мать ребёнка: - Анисья Семёновна
Смерть
Неизвестно