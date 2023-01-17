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Целищев Ефим Иванович

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Место рождения

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1817 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1817 ст.

Отец: Целищев Иван Фирстович

Мать: - Марья -

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1847 ст.

Дочь: Целищева Анна Ефимовна

Мать ребёнка: - Анисья Семёновна

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около ?.04.1849 ст.

Сын: Целищев Иван Ефимович

Мать ребёнка: - Анисья Семёновна

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
?.09.1857 ст.

Сын: Целищев Василий Ефимович

Мать ребёнка: - Анисья Семёновна

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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