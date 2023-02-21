- Анисья Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847 ст.
Дочь: Целищева Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Целищев Ефим Иванович
Рождение ребёнка
Около ?.04.1849 ст.
Отец ребёнка: Целищев Ефим Иванович
Рождение ребёнка
?.09.1857 ст.
Отец ребёнка: Целищев Ефим Иванович
Смерть
Неизвестно