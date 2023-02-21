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- Анисья Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847 ст.

Дочь: Целищева Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Целищев Ефим Иванович

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около ?.04.1849 ст.

Сын: Целищев Иван Ефимович

Отец ребёнка: Целищев Ефим Иванович

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
?.09.1857 ст.

Сын: Целищев Василий Ефимович

Отец ребёнка: Целищев Ефим Иванович

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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