Касьянова (Недобежкина) Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касьянова (Недобежкина) Татьяна Павловна

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Место рождения

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

13.01.1897

Дата смерти

31.07.1958

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1897

Отец: Недобежкин Павел Никифорович

Мать: Недобежкина Варвара Григорьевна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
26.10.1914

Муж: Касьянов (kasyanov) Михаил (Mikhail Yevdokimovich)

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.09.1915

Сын: Касьянов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Касьянов (kasyanov) Михаил (Mikhail Yevdokimovich)

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Власова Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Касьянов (kasyanov) Михаил (Mikhail Yevdokimovich)

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Титова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Касьянов (kasyanov) Михаил (Mikhail Yevdokimovich)

Рождение ребёнка
02.12.1931

Сын: Касьянов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Касьянов (kasyanov) Михаил (Mikhail Yevdokimovich)

Рождение ребёнка
1938

Сын: Касьянов Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Касьянов (kasyanov) Михаил (Mikhail Yevdokimovich)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса

Отец ребёнка: Касьянов (kasyanov) Михаил (Mikhail Yevdokimovich)

Смерть
31.07.1958
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