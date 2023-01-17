Касьянова (Недобежкина) Татьяна Павловна
Место рождения
Дата рождения13.01.1897
Дата смерти31.07.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1897
Бракосочетание
26.10.1914
Рождение ребёнка
28.09.1915
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: Власова Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Касьянов (kasyanov) Михаил (Mikhail Yevdokimovich)
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Титова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Касьянов (kasyanov) Михаил (Mikhail Yevdokimovich)
Рождение ребёнка
02.12.1931
Рождение ребёнка
1938
Сын: Касьянов Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Касьянов (kasyanov) Михаил (Mikhail Yevdokimovich)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса
Отец ребёнка: Касьянов (kasyanov) Михаил (Mikhail Yevdokimovich)
Смерть
31.07.1958