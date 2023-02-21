Недобежкина (Тюнина) Варвара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недобежкина (Тюнина) Варвара Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Тюнин Григорий Понтелеевич

Мать: Тюнина Матрона Григорьева

Бракосочетание
21.01.1891

Муж: Недобежкин Павел Никифорович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.10.1892

Сын: Недобежкин Стефан Павлович

Отец ребёнка: Недобежкин Павел Никифорович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.09.1894

Сын: Недобежкин Сергей Павлович

Отец ребёнка: Недобежкин Павел Никифорович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.01.1897

Дочь: Касьянова Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Недобежкин Павел Никифорович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.01.1899

Сын: Недобежкин Григорий Павлович

Отец ребёнка: Недобежкин Павел Никифорович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.05.1900

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Недобежкин Павел Никифорович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.09.1901

Дочь: Александра Павловна

Отец ребёнка: Недобежкин Павел Никифорович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.02.1904

Дочь: Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Недобежкин Павел Никифорович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.12.1905

Дочь: Евгения Павловна

Отец ребёнка: Недобежкин Павел Никифорович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.05.1907

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Недобежкин Павел Никифорович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.05.1909

Сын: Недобежкин Иоанн Павлович

Отец ребёнка: Недобежкин Павел Никифорович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.05.1909

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Недобежкин Павел Никифорович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.10.1911

Дочь: Пелагия Павловна

Отец ребёнка: Недобежкин Павел Никифорович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.03.1913

Дочь: Матрона Павловна

Отец ребёнка: Недобежкин Павел Никифорович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.03.1915

Сын: Недобежкин Иоанн Павлович

Отец ребёнка: Недобежкин Павел Никифорович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
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