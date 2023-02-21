Недобежкина (Тюнина) Варвара Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Недобежкин Стефан Павлович
Отец ребёнка: Недобежкин Павел Никифорович
Сын: Недобежкин Сергей Павлович
Отец ребёнка: Недобежкин Павел Никифорович
Дочь: Касьянова Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Недобежкин Павел Никифорович
Сын: Недобежкин Григорий Павлович
Отец ребёнка: Недобежкин Павел Никифорович
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Недобежкин Павел Никифорович
Дочь: Александра Павловна
Отец ребёнка: Недобежкин Павел Никифорович
Дочь: Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Недобежкин Павел Никифорович
Дочь: Евгения Павловна
Отец ребёнка: Недобежкин Павел Никифорович
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Недобежкин Павел Никифорович
Сын: Недобежкин Иоанн Павлович
Отец ребёнка: Недобежкин Павел Никифорович
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Недобежкин Павел Никифорович
Дочь: Пелагия Павловна
Отец ребёнка: Недобежкин Павел Никифорович
Дочь: Матрона Павловна
Отец ребёнка: Недобежкин Павел Никифорович
Сын: Недобежкин Иоанн Павлович
Отец ребёнка: Недобежкин Павел Никифорович