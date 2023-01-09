Касьянов Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения02.12.1931
Дата смерти03.05.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1931
Отец: Касьянов (Kasyanov) Михаил (Mikhail Yevdokimovich)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.05.1959
Дочь: (Касьянова) Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Касьянова (Шурыгина) Елизавета Александровна
Рождение ребёнка
16.06.1963
Дочь: (Касьянова) Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Касьянова (Шурыгина) Елизавета Александровна
Смерть
03.05.1973