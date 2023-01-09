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Касьянов Николай Михайлович

Место рождения

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

02.12.1931

Дата смерти

03.05.1973

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1931

Отец: Касьянов (Kasyanov) Михаил (Mikhail Yevdokimovich)

Мать: Касьянова (Недобежкина) Татьяна Павловна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касьянова (Шурыгина) Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
07.05.1959

Дочь: (Касьянова) Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Касьянова (Шурыгина) Елизавета Александровна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.06.1963

Дочь: (Касьянова) Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Касьянова (Шурыгина) Елизавета Александровна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
03.05.1973
Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область

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