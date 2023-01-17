Касьянов Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКасьянов Василий Михайлович

Касьянов Василий Михайлович

avatar

Место рождения

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

28.09.1915

Дата смерти

08.07.1982

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1915

Отец: Касьянов (kasyanov) Михаил (Mikhail Yevdokimovich)

Мать: Касьянова Татьяна Павловна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
06.03.1937

Жена: Касьянова Александра Павловна

Александровский сельский совет Кинельского района
Рождение ребёнка
23.05.1938

Дочь: Тамара

Мать ребёнка: Касьянова Александра Павловна

Военная служба
24.06.1941
Богатовский РВК, Куйбышевская обл., Богатовский р-н
ст. сержант; старшина медслужбы
Рождение ребёнка
14.08.1941

Дочь: Пятаева Лидия

Мать ребёнка: Касьянова Александра Павловна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Военная награда
27.05.1943
В период зимних наступательных боев вынес с поля боя и оказал помощь 15 красноармейцам и 4 командирам, его всегда можно увидеть среди бойцов на поле боя
Медаль "За боевые заслуги" Приказ подразделения №: 13 от: 27.05.1943 Издан: 1318 сп 163 сд Степного ВО
Военная награда
14.02.1944
В бою 14 февраля 1944 вынес с поля боя с их личным оружием 18 раненных красноармейцев и оказал им первую медицинскую помощь.
Медаль "За Отвагу" Приказ подразделения №: 13 от: 18.02.1944 Издан: 1318 сп 163 сд 1 Украинского фронта
Военная награда
14.04.1944
Орден Красной Звезды Приказ подразделения №: 34/н от: 14.04.1944 Издан: 163 сд 2 Украинского фронта
Рождение ребёнка
04.07.1951

Дочь: Галина

Мать ребёнка: Касьянова Александра Павловна

Смерть
08.07.1982
Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close