В бою 14 февраля 1944 вынес с поля боя с их личным оружием 18 раненных красноармейцев и оказал им первую медицинскую помощь.

В период зимних наступательных боев вынес с поля боя и оказал помощь 15 красноармейцам и 4 командирам, его всегда можно увидеть среди бойцов на поле боя

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