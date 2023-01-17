Касьянов Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения28.09.1915
Дата смерти08.07.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1915
Бракосочетание
06.03.1937
Александровский сельский совет Кинельского района
Рождение ребёнка
23.05.1938
Дочь: Тамара
Мать ребёнка: Касьянова Александра Павловна
Военная служба
24.06.1941
Богатовский РВК, Куйбышевская обл., Богатовский р-н
ст. сержант; старшина медслужбы
Рождение ребёнка
14.08.1941
Дочь: Пятаева Лидия
Мать ребёнка: Касьянова Александра Павловна
Военная награда
27.05.1943
В период зимних наступательных боев вынес с поля боя и оказал помощь 15 красноармейцам и 4 командирам, его всегда можно увидеть среди бойцов на поле боя
Медаль "За боевые заслуги" Приказ подразделения №: 13 от: 27.05.1943 Издан: 1318 сп 163 сд Степного ВО
Военная награда
14.02.1944
В бою 14 февраля 1944 вынес с поля боя с их личным оружием 18 раненных красноармейцев и оказал им первую медицинскую помощь.
Медаль "За Отвагу" Приказ подразделения №: 13 от: 18.02.1944 Издан: 1318 сп 163 сд 1 Украинского фронта
Военная награда
14.04.1944
Орден Красной Звезды Приказ подразделения №: 34/н от: 14.04.1944 Издан: 163 сд 2 Украинского фронта
Рождение ребёнка
04.07.1951
Дочь: Галина
Мать ребёнка: Касьянова Александра Павловна
Смерть
08.07.1982