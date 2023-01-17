Акилина Авдеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Авдеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Между 1755 и 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1707 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1738

Сын: Киприан Козмич

Отец ребёнка: Козма Прокопьевич

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1739

Сын: Алексей Козмич

Отец ребёнка: Козма Прокопьевич

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
13.05.1743

Сын: Афанасий Козмич

Отец ребёнка: Козма Прокопьевич

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
15.08.1745

Дочь: Евдокия Козминична

Отец ребёнка: Козма Прокопьевич

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1745

Сын: Иван Козмич

Отец ребёнка: Козма Прокопьевич

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козма Прокопьевич

Место жительства
Неизвестно
Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Между 1755 и 1762
Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
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