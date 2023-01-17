Акилина Авдеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиМежду 1755 и 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1738
Сын: Киприан Козмич
Отец ребёнка: Козма Прокопьевич
Рождение ребёнка
1739
Сын: Алексей Козмич
Отец ребёнка: Козма Прокопьевич
Рождение ребёнка
13.05.1743
Сын: Афанасий Козмич
Отец ребёнка: Козма Прокопьевич
Рождение ребёнка
15.08.1745
Дочь: Евдокия Козминична
Отец ребёнка: Козма Прокопьевич
Рождение ребёнка
1745
Сын: Иван Козмич
Отец ребёнка: Козма Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козма Прокопьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1755 и 1762