Евдокия Козминична
Место рождения
Дата рождения15.08.1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1745
Отец: Козма Прокопьевич
Мать: Акилина Авдеевна
Крещение
15.08.1745
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Рублево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно