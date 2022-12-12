Евдокия Козминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Козминична

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Место рождения

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

15.08.1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1707 г.р.

Мать

1712 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1745

Отец: Козма Прокопьевич

Мать: Акилина Авдеевна

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Крещение
15.08.1745
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Рублево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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