Афанасий Козмич
Место рождения
Дата рождения13.05.1743
Дата смерти1778
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1743
Отец: Козма Прокопьевич
Мать: Акилина Авдеевна
Крещение
13.05.1743
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Бракосочетание
17.07.1761
Жена: Анна Петровна
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Евдокия Афанасьевна
Мать ребёнка: Анна Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1778