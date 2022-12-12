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Афанасий Козмич

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Место рождения

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

13.05.1743

Дата смерти

1778

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1743

Отец: Козма Прокопьевич

Мать: Акилина Авдеевна

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Крещение
13.05.1743
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Бракосочетание
17.07.1761

Жена: Анна Петровна

Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Евдокия Афанасьевна

Мать ребёнка: Анна Петровна

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
1778
Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
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