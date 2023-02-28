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Козма Прокопьевич

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Место рождения

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1707

Дата смерти

Между 1747 и 1753

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Прокопий Филиппович

Мать: не указана

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
13.10.1738

Сын: Киприан Козмич

Мать ребёнка: Акилина Авдеевна

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1739

Сын: Алексей Козмич

Мать ребёнка: Акилина Авдеевна

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
13.05.1743

Сын: Афанасий Козмич

Мать ребёнка: Акилина Авдеевна

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
15.08.1745

Дочь: Евдокия Козминична

Мать ребёнка: Акилина Авдеевна

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1745

Сын: Иван Козмич

Мать ребёнка: Акилина Авдеевна

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Авдеевна

Место жительства
Неизвестно
Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Между 1747 и 1753
Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
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