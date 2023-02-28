Козма Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1707
Дата смертиМежду 1747 и 1753
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Прокопий Филиппович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1738
Сын: Киприан Козмич
Мать ребёнка: Акилина Авдеевна
Рождение ребёнка
1739
Сын: Алексей Козмич
Мать ребёнка: Акилина Авдеевна
Рождение ребёнка
13.05.1743
Сын: Афанасий Козмич
Мать ребёнка: Акилина Авдеевна
Рождение ребёнка
15.08.1745
Дочь: Евдокия Козминична
Мать ребёнка: Акилина Авдеевна
Рождение ребёнка
1745
Сын: Иван Козмич
Мать ребёнка: Акилина Авдеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Авдеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1747 и 1753