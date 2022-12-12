Алексей Козмич
Место рождения
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Козма Прокопьевич
Мать: Акилина Авдеевна
Рождение ребёнка
12.04.1761
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Елена Власовна
Рождение ребёнка
28.03.1766
Сын: Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Елена Власовна
Рождение ребёнка
1773
Сын: Архип Алексеевич
Мать ребёнка: Елена Власовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Власовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно