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Алексей Козмич

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Место рождения

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Козма Прокопьевич

Мать: Акилина Авдеевна

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
12.04.1761

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Елена Власовна

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
28.03.1766

Сын: Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Елена Власовна

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1773

Сын: Архип Алексеевич

Мать ребёнка: Елена Власовна

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Власовна

Место жительства
Неизвестно
Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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