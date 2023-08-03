Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилиса

Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Митрофанов Иван Трофимович

Отец ребёнка: Митрофанов Трофим Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Митрофанов Трофим Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрофанов Федот Трофимович

Отец ребёнка: Митрофанов Трофим Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрофанов Сидор Трофимович

Отец ребёнка: Митрофанов Трофим Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрофанов Петр Трофимович

Отец ребёнка: Митрофанов Трофим Митрофанович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close