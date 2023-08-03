Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1879
Сын: Митрофанов Иван Трофимович
Отец ребёнка: Митрофанов Трофим Митрофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Митрофанов Трофим Митрофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрофанов Федот Трофимович
Отец ребёнка: Митрофанов Трофим Митрофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрофанов Сидор Трофимович
Отец ребёнка: Митрофанов Трофим Митрофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрофанов Петр Трофимович
Отец ребёнка: Митрофанов Трофим Митрофанович