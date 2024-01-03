Прасковья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

1833

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Ирина Кириллова

Отец ребёнка: Кирилл Максимов

Рождение ребёнка
1780

Сын: Алексей Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Максимов

Рождение ребёнка
1781

Сын: Федот Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Максимов

Рождение ребёнка
1783

Сын: Егор Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Максимов

Смерть
1833

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