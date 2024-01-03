Прасковья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смерти1833
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Ирина Кириллова
Отец ребёнка: Кирилл Максимов
Рождение ребёнка
1780
Сын: Алексей Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Максимов
Рождение ребёнка
1781
Сын: Федот Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Максимов
Рождение ребёнка
1783
Сын: Егор Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Максимов
Смерть
1833