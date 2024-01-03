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Федот Кириллов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Кирилл Максимов

Мать: Прасковья Алексеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Федотова

Мать ребёнка: Екатерина Кондратова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Кондратова

Рождение ребёнка
1810

Сын: Яков Федотов

Мать ребёнка: Екатерина Кондратова

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Акилина Федотова

Мать ребёнка: Екатерина Кондратова

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Акилина Меньшая Федотова

Мать ребёнка: Екатерина Кондратова

Рождение ребёнка
1821

Сын: Алексей Федотов

Мать ребёнка: Екатерина Кондратова

Смерть
Неизвестно

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