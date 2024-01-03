Федот Кириллов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Кирилл Максимов
Мать: Прасковья Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Федотова
Мать ребёнка: Екатерина Кондратова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Кондратова
Рождение ребёнка
1810
Сын: Яков Федотов
Мать ребёнка: Екатерина Кондратова
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Акилина Федотова
Мать ребёнка: Екатерина Кондратова
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Акилина Меньшая Федотова
Мать ребёнка: Екатерина Кондратова
Рождение ребёнка
1821
Сын: Алексей Федотов
Мать ребёнка: Екатерина Кондратова
Смерть
Неизвестно