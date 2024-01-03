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Кирилл Максимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

До 1808

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Максим Григорьев

Мать: Марья Яковлева

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Ирина Кириллова

Мать ребёнка: Прасковья Алексеева

Рождение ребёнка
1780

Сын: Алексей Кириллов

Мать ребёнка: Прасковья Алексеева

Рождение ребёнка
1781

Сын: Федот Кириллов

Мать ребёнка: Прасковья Алексеева

Рождение ребёнка
1783

Сын: Егор Кириллов

Мать ребёнка: Прасковья Алексеева

Смерть
До 1808

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