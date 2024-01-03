Кирилл Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиДо 1808
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Максим Григорьев
Мать: Марья Яковлева
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Ирина Кириллова
Мать ребёнка: Прасковья Алексеева
Рождение ребёнка
1780
Сын: Алексей Кириллов
Мать ребёнка: Прасковья Алексеева
Рождение ребёнка
1781
Сын: Федот Кириллов
Мать ребёнка: Прасковья Алексеева
Рождение ребёнка
1783
Сын: Егор Кириллов
Мать ребёнка: Прасковья Алексеева
Смерть
До 1808