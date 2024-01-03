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Алексей Кириллов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

После 1835

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Кирилл Максимов

Мать: Прасковья Алексеева

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Елена Алексеева

Мать ребёнка: Ирина Семенова

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Мавра Алексеева

Мать ребёнка: Ирина Семенова

Рождение ребёнка
1813

Сын: Филипп Алексеев

Мать ребёнка: Ирина Семенова

Рождение ребёнка
1817

Сын: Антон Алексеев

Мать ребёнка: Ирина Семенова

Смерть
После 1835

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