Алексей Кириллов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиПосле 1835
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Кирилл Максимов
Мать: Прасковья Алексеева
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Елена Алексеева
Мать ребёнка: Ирина Семенова
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Мавра Алексеева
Мать ребёнка: Ирина Семенова
Рождение ребёнка
1813
Сын: Филипп Алексеев
Мать ребёнка: Ирина Семенова
Рождение ребёнка
1817
Сын: Антон Алексеев
Мать ребёнка: Ирина Семенова
Смерть
После 1835