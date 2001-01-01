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Жирков Афанасий Гаврильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1980

Отец: Жирков Гаврил Егорович

Мать: Борисова Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
2001

Сын: Жирков Афанасий Афанасьевий

Мать ребёнка: Жиркова Татьяна Семеновна

Рождение ребёнка
2004

Дочь: Жиркова Лиза Афанасьевна

Мать ребёнка: Жиркова Татьяна Семеновна

Рождение ребёнка
2007

Сын: Жирков Александр Афанасьевич

Мать ребёнка: Жиркова Татьяна Семеновна

Рождение ребёнка
2009

Сын: Жирков Захар Афанасьевич

Мать ребёнка: Жиркова Татьяна Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жиркова Татьяна Семеновна

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