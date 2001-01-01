Жирков Афанасий Гаврильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1980
Рождение ребёнка
2001
Сын: Жирков Афанасий Афанасьевий
Мать ребёнка: Жиркова Татьяна Семеновна
Рождение ребёнка
2004
Дочь: Жиркова Лиза Афанасьевна
Мать ребёнка: Жиркова Татьяна Семеновна
Рождение ребёнка
2007
Сын: Жирков Александр Афанасьевич
Мать ребёнка: Жиркова Татьяна Семеновна
Рождение ребёнка
2009
Мать ребёнка: Жиркова Татьяна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно