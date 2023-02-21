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Жирков Гаврил Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Дата смерти

2018

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Жирков Егор Федорович

Мать: Жиркова Агафья Гаврильевна

Рождение ребёнка
1967

Дочь: Жиркова Саргылана Гаврильевна

Мать ребёнка: Борисова Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
1968

Дочь: Оконешникова Агафья Гаврильевна

Мать ребёнка: Борисова Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
19.11.1969

Сын: Жирков Егор Гаврильевич

Мать ребёнка: Борисова Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
1971

Дочь: Жиркова Варвара Гаврильевна

Мать ребёнка: Борисова Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
1973

Сын: Жирков Гаврил Гаврильевич

Мать ребёнка: Борисова Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
1974

Сын: Жирков Григорий Гаврильевич

Мать ребёнка: Борисова Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
1976

Дочь: Максимова Наталья Гаврильевна

Мать ребёнка: Борисова Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
1978

Дочь: Стручкова Парасковья Гаврильевна

Мать ребёнка: Борисова Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
1980

Сын: Жирков Афанасий Гаврильевич

Мать ребёнка: Борисова Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
1982

Дочь: Нестерова Сардаана Гаврильевна

Мать ребёнка: Борисова Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
1986

Сын: Жирков Дмитрий Гаврильевич

Мать ребёнка: Борисова Анастасия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова Анастасия Григорьевна

Смерть
2018
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