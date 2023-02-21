Жирков Гаврил Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1946
Дата смерти2018
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Жирков Егор Федорович
Дочь: Жиркова Саргылана Гаврильевна
Мать ребёнка: Борисова Анастасия Григорьевна
Дочь: Оконешникова Агафья Гаврильевна
Мать ребёнка: Борисова Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Борисова Анастасия Григорьевна
Дочь: Жиркова Варвара Гаврильевна
Мать ребёнка: Борисова Анастасия Григорьевна
Сын: Жирков Гаврил Гаврильевич
Мать ребёнка: Борисова Анастасия Григорьевна
Сын: Жирков Григорий Гаврильевич
Мать ребёнка: Борисова Анастасия Григорьевна
Дочь: Максимова Наталья Гаврильевна
Мать ребёнка: Борисова Анастасия Григорьевна
Дочь: Стручкова Парасковья Гаврильевна
Мать ребёнка: Борисова Анастасия Григорьевна
Сын: Жирков Афанасий Гаврильевич
Мать ребёнка: Борисова Анастасия Григорьевна
Дочь: Нестерова Сардаана Гаврильевна
Мать ребёнка: Борисова Анастасия Григорьевна
Сын: Жирков Дмитрий Гаврильевич
Мать ребёнка: Борисова Анастасия Григорьевна