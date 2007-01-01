Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Жирков Александр Афанасьевич
Жирков Александр Афанасьевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
2007
Пол
Мужской
Отец
Жирков Афанасий Гаврильевич
1980 г.р.
Мать
Жиркова Татьяна Семеновна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛЖ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2007
Отец:
Жирков Афанасий Гаврильевич
Мать:
Жиркова Татьяна Семеновна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия