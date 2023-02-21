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Жиркова Татьяна Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1981

Пол

Женский

Добавил:

ЛЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2001

Сын: Жирков Афанасий Афанасьевий

Отец ребёнка: Жирков Афанасий Гаврильевич

Рождение ребёнка
2004

Дочь: Жиркова Лиза Афанасьевна

Отец ребёнка: Жирков Афанасий Гаврильевич

Рождение ребёнка
2007

Сын: Жирков Александр Афанасьевич

Отец ребёнка: Жирков Афанасий Гаврильевич

Рождение ребёнка
2009

Сын: Жирков Захар Афанасьевич

Отец ребёнка: Жирков Афанасий Гаврильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жирков Афанасий Гаврильевич

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