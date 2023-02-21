Жиркова Татьяна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
2001
Сын: Жирков Афанасий Афанасьевий
Отец ребёнка: Жирков Афанасий Гаврильевич
Рождение ребёнка
2004
Дочь: Жиркова Лиза Афанасьевна
Отец ребёнка: Жирков Афанасий Гаврильевич
Рождение ребёнка
2007
Сын: Жирков Александр Афанасьевич
Отец ребёнка: Жирков Афанасий Гаврильевич
Рождение ребёнка
2009
Отец ребёнка: Жирков Афанасий Гаврильевич
Бракосочетание
Неизвестно