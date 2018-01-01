Борисова Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорисова Анастасия Григорьевна

Борисова Анастасия Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Дата смерти

2019

Пол

Женский

Добавил:

ЛЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Борисов Григорий Александрович

Мать: Габышева Парасковья Ильинична

Рождение ребёнка
1967

Дочь: Жиркова Саргылана Гаврильевна

Отец ребёнка: Жирков Гаврил Егорович

Рождение ребёнка
1968

Дочь: Оконешникова Агафья Гаврильевна

Отец ребёнка: Жирков Гаврил Егорович

Рождение ребёнка
19.11.1969

Сын: Жирков Егор Гаврильевич

Отец ребёнка: Жирков Гаврил Егорович

Рождение ребёнка
1971

Дочь: Жиркова Варвара Гаврильевна

Отец ребёнка: Жирков Гаврил Егорович

Рождение ребёнка
1973

Сын: Жирков Гаврил Гаврильевич

Отец ребёнка: Жирков Гаврил Егорович

Рождение ребёнка
1974

Сын: Жирков Григорий Гаврильевич

Отец ребёнка: Жирков Гаврил Егорович

Рождение ребёнка
1976

Дочь: Максимова Наталья Гаврильевна

Отец ребёнка: Жирков Гаврил Егорович

Рождение ребёнка
1978

Дочь: Стручкова Парасковья Гаврильевна

Отец ребёнка: Жирков Гаврил Егорович

Рождение ребёнка
1980

Сын: Жирков Афанасий Гаврильевич

Отец ребёнка: Жирков Гаврил Егорович

Рождение ребёнка
1982

Дочь: Нестерова Сардаана Гаврильевна

Отец ребёнка: Жирков Гаврил Егорович

Рождение ребёнка
1986

Сын: Жирков Дмитрий Гаврильевич

Отец ребёнка: Жирков Гаврил Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жирков Гаврил Егорович

Смерть
2019
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close