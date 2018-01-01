Борисова Анастасия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1949
Дата смерти2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Рождение ребёнка
1967
Дочь: Жиркова Саргылана Гаврильевна
Отец ребёнка: Жирков Гаврил Егорович
Рождение ребёнка
1968
Дочь: Оконешникова Агафья Гаврильевна
Отец ребёнка: Жирков Гаврил Егорович
Рождение ребёнка
19.11.1969
Отец ребёнка: Жирков Гаврил Егорович
Рождение ребёнка
1971
Дочь: Жиркова Варвара Гаврильевна
Отец ребёнка: Жирков Гаврил Егорович
Рождение ребёнка
1973
Сын: Жирков Гаврил Гаврильевич
Отец ребёнка: Жирков Гаврил Егорович
Рождение ребёнка
1974
Сын: Жирков Григорий Гаврильевич
Отец ребёнка: Жирков Гаврил Егорович
Рождение ребёнка
1976
Дочь: Максимова Наталья Гаврильевна
Отец ребёнка: Жирков Гаврил Егорович
Рождение ребёнка
1978
Дочь: Стручкова Парасковья Гаврильевна
Отец ребёнка: Жирков Гаврил Егорович
Рождение ребёнка
1980
Сын: Жирков Афанасий Гаврильевич
Отец ребёнка: Жирков Гаврил Егорович
Рождение ребёнка
1982
Дочь: Нестерова Сардаана Гаврильевна
Отец ребёнка: Жирков Гаврил Егорович
Рождение ребёнка
1986
Сын: Жирков Дмитрий Гаврильевич
Отец ребёнка: Жирков Гаврил Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2019