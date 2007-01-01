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Борисов Григорий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Борисова Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Габышева Парасковья Ильинична

Рождение ребёнка
1942

Сын: Борисов Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Габышева Парасковья Ильинична

Рождение ребёнка
1945

Сын: Борисов Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Габышева Парасковья Ильинична

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Борисова Варвара Григорьевна

Мать ребёнка: Габышева Парасковья Ильинична

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Борисова Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Габышева Парасковья Ильинична

Рождение ребёнка
1951

Сын: Борисов Константин Григорьевич

Мать ребёнка: Габышева Парасковья Ильинична

Смерть
1990
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