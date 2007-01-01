Борисов Григорий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Борисова Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Габышева Парасковья Ильинична
Рождение ребёнка
1942
Сын: Борисов Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Габышева Парасковья Ильинична
Рождение ребёнка
1945
Сын: Борисов Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Габышева Парасковья Ильинична
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Борисова Варвара Григорьевна
Мать ребёнка: Габышева Парасковья Ильинична
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Борисова Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Габышева Парасковья Ильинична
Рождение ребёнка
1951
Сын: Борисов Константин Григорьевич
Мать ребёнка: Габышева Парасковья Ильинична
Смерть
1990