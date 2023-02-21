Габышева Парасковья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смерти1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Борисова Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Борисов Григорий Александрович
Рождение ребёнка
1942
Сын: Борисов Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Борисов Григорий Александрович
Рождение ребёнка
1945
Сын: Борисов Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Борисов Григорий Александрович
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Борисова Варвара Григорьевна
Отец ребёнка: Борисов Григорий Александрович
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Борисова Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Борисов Григорий Александрович
Рождение ребёнка
1951
Сын: Борисов Константин Григорьевич
Отец ребёнка: Борисов Григорий Александрович
Смерть
1952