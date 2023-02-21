Габышева Парасковья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габышева Парасковья Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

1952

Пол

Женский

Добавил:

ЛЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Борисова Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Борисов Григорий Александрович

Рождение ребёнка
1942

Сын: Борисов Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Борисов Григорий Александрович

Рождение ребёнка
1945

Сын: Борисов Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Борисов Григорий Александрович

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Борисова Варвара Григорьевна

Отец ребёнка: Борисов Григорий Александрович

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Борисова Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Борисов Григорий Александрович

Рождение ребёнка
1951

Сын: Борисов Константин Григорьевич

Отец ребёнка: Борисов Григорий Александрович

Смерть
1952
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