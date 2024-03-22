Малиновский Адриан (Андрей) Игнатов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малиновский Адриан (Андрей) Игнатов

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Малиновский Игнатий Григорьев

Мать: Малиновская Мария Матвеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
19.01.1855

Жена: Малиновская Евдокия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.12.1855

Сын: Малиновский Даниил Адрианов

Мать ребёнка: Малиновская Евдокия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.07.1857

Дочь: Параскева Адрианова

Мать ребёнка: Малиновская Евдокия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.08.1859

Дочь: Наталия Адрианова

Мать ребёнка: Малиновская Евдокия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Лапина Наталия Адрианова

Мать ребёнка: Малиновская Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Татьяна Адрианова

Мать ребёнка: Малиновская Евдокия Иванова

Смерть
Неизвестно
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