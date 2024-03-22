Малиновский Адриан (Андрей) Игнатов
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Бракосочетание
19.01.1855
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.12.1855
Сын: Малиновский Даниил Адрианов
Мать ребёнка: Малиновская Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
26.07.1857
Дочь: Параскева Адрианова
Мать ребёнка: Малиновская Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
24.08.1859
Дочь: Наталия Адрианова
Мать ребёнка: Малиновская Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Лапина Наталия Адрианова
Мать ребёнка: Малиновская Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Татьяна Адрианова
Мать ребёнка: Малиновская Евдокия Иванова
Смерть
Неизвестно