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Малиновская Евдокия Иванова

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

16.05.1874

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
19.01.1855

Муж: Малиновский Адриан (Андрей) Игнатов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.12.1855

Сын: Малиновский Даниил Адрианов

Отец ребёнка: Малиновский Адриан (Андрей) Игнатов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.07.1857

Дочь: Параскева Адрианова

Отец ребёнка: Малиновский Адриан (Андрей) Игнатов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.08.1859

Дочь: Наталия Адрианова

Отец ребёнка: Малиновский Адриан (Андрей) Игнатов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Лапина Наталия Адрианова

Отец ребёнка: Малиновский Адриан (Андрей) Игнатов

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Татьяна Адрианова

Отец ребёнка: Малиновский Адриан (Андрей) Игнатов

Смерть
16.05.1874
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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