Малиновская Евдокия Иванова
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти16.05.1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Бракосочетание
19.01.1855
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.12.1855
Сын: Малиновский Даниил Адрианов
Отец ребёнка: Малиновский Адриан (Андрей) Игнатов
Рождение ребёнка
26.07.1857
Дочь: Параскева Адрианова
Отец ребёнка: Малиновский Адриан (Андрей) Игнатов
Рождение ребёнка
24.08.1859
Дочь: Наталия Адрианова
Отец ребёнка: Малиновский Адриан (Андрей) Игнатов
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Лапина Наталия Адрианова
Отец ребёнка: Малиновский Адриан (Андрей) Игнатов
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Татьяна Адрианова
Отец ребёнка: Малиновский Адриан (Андрей) Игнатов
Смерть
16.05.1874