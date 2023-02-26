Лапина (Малиновская) Наталия Адрианова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти05.09.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Бракосочетание
10.11.1882
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
31.08.1883
Сын: Лапин Семён Андреев
Отец ребёнка: Лапин - Липенков Андрей Иродионов
Рождение ребёнка
31.07.1885
Дочь: Евдокия Андреева
Отец ребёнка: Лапин - Липенков Андрей Иродионов
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Степанова Ефросиния Андреева
Отец ребёнка: Лапин - Липенков Андрей Иродионов
Рождение ребёнка
26.10.1887
Дочь: Параскева Андреева
Отец ребёнка: Лапин - Липенков Андрей Иродионов
Рождение ребёнка
15.08.1891
Дочь: Агафия Андреева
Отец ребёнка: Лапин - Липенков Андрей Иродионов
Рождение ребёнка
13.09.1893
Сын: Лапин Фёдор Андреев
Отец ребёнка: Лапин - Липенков Андрей Иродионов
Рождение ребёнка
13.09.1893
Отец ребёнка: Лапин - Липенков Андрей Иродионов
Рождение ребёнка
08.08.1897
Отец ребёнка: Лапин - Липенков Андрей Иродионов
Рождение ребёнка
27.05.1899
Дочь: Мария Андреева
Отец ребёнка: Лапин - Липенков Андрей Иродионов
Рождение ребёнка
26.10.1900
Дочь: Анна Андреева
Отец ребёнка: Лапин - Липенков Андрей Иродионов
Смерть
05.09.1902
Причина смерти: от чахотки