Лапина (Малиновская) Наталия Адрианова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапина (Малиновская) Наталия Адрианова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

05.09.1902

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Малиновский Адриан (Андрей) Игнатов

Мать: Малиновская Евдокия Иванова

Бракосочетание
10.11.1882

Муж: Лапин - Липенков Андрей Иродионов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
31.08.1883

Сын: Лапин Семён Андреев

Отец ребёнка: Лапин - Липенков Андрей Иродионов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.07.1885

Дочь: Евдокия Андреева

Отец ребёнка: Лапин - Липенков Андрей Иродионов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Степанова Ефросиния Андреева

Отец ребёнка: Лапин - Липенков Андрей Иродионов

Рождение ребёнка
26.10.1887

Дочь: Параскева Андреева

Отец ребёнка: Лапин - Липенков Андрей Иродионов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.08.1891

Дочь: Агафия Андреева

Отец ребёнка: Лапин - Липенков Андрей Иродионов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.09.1893

Сын: Лапин Фёдор Андреев

Отец ребёнка: Лапин - Липенков Андрей Иродионов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.09.1893

Сын: Лапин Тимофей Андреев

Отец ребёнка: Лапин - Липенков Андрей Иродионов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.08.1897

Сын: Лапин Дмитрий Андреев

Отец ребёнка: Лапин - Липенков Андрей Иродионов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.05.1899

Дочь: Мария Андреева

Отец ребёнка: Лапин - Липенков Андрей Иродионов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.10.1900

Дочь: Анна Андреева

Отец ребёнка: Лапин - Липенков Андрей Иродионов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
05.09.1902
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от чахотки
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