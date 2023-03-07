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Малиновская Мария Матвеева

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

04.03.1856

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.01.1824

Муж: Малиновский Игнатий Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1826

Сын: Малиновский Адриан (Андрей) Игнатов

Отец ребёнка: Малиновский Игнатий Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.09.1830

Дочь: Елизавета Игнатова

Отец ребёнка: Малиновский Игнатий Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
04.03.1856
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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