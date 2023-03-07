Малиновская Мария Матвеева
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смерти04.03.1856
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1824
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1826
Сын: Малиновский Адриан (Андрей) Игнатов
Отец ребёнка: Малиновский Игнатий Григорьев
Рождение ребёнка
06.09.1830
Дочь: Елизавета Игнатова
Отец ребёнка: Малиновский Игнатий Григорьев
Смерть
04.03.1856