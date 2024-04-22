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Смуров Афанасий Платонович

Место рождения

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

02.07.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1853

Отец: Смуров Платон Иванович

Мать: Смурова Мария Антиповна

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Смурова Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: Смурова Анна Даниловна

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.10.1883

Сын: Смуров Дмитрий Афанасьевич

Мать ребёнка: Смурова Анна Даниловна

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смуров Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Смурова Анна Даниловна

Смерть
Неизвестно
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