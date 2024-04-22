Смуров Афанасий Платонович
Место рождения
Дата рождения02.07.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1853
Отец: Смуров Платон Иванович
Мать: Смурова Мария Антиповна
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Смурова Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: Смурова Анна Даниловна
Рождение ребёнка
21.10.1883
Сын: Смуров Дмитрий Афанасьевич
Мать ребёнка: Смурова Анна Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Смурова Анна Даниловна
Смерть
Неизвестно