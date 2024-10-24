Смурова (Смурова) Мария Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смурова (Смурова) Мария Афанасьевна

Место рождения

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Смуров Афанасий Платонович

Мать: Смурова Анна Даниловна

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
31.01.1903

Муж: Смуров Михаил Тимофеевич

Посолодино, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.07.1906

Дочь: (Смурова) Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Смуров Михаил Тимофеевич

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Смуров Василий Михайлович

Отец ребёнка: Смуров Михаил Тимофеевич

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.02.1913

Сын: Смуров Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Смуров Михаил Тимофеевич

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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