Смурова (Смурова) Мария Афанасьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: Смуров Афанасий Платонович
Мать: Смурова Анна Даниловна
Бракосочетание
31.01.1903
Посолодино, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.07.1906
Дочь: (Смурова) Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Смуров Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1908
Сын: Смуров Василий Михайлович
Отец ребёнка: Смуров Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
04.02.1913
Сын: Смуров Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Смуров Михаил Тимофеевич
Смерть
Неизвестно