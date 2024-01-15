Смурова Анна Даниловна
Место рожденияд. Терешинка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Смурова Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Смуров Афанасий Платонович
Рождение ребёнка
21.10.1883
Сын: Смуров Дмитрий Афанасьевич
Отец ребёнка: Смуров Афанасий Платонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Смуров Афанасий Платонович
Смерть
Неизвестно