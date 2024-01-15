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Смурова Анна Даниловна

Место рождения

д. Терешинка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Терешинка
Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Смурова Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Смуров Афанасий Платонович

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.10.1883

Сын: Смуров Дмитрий Афанасьевич

Отец ребёнка: Смуров Афанасий Платонович

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смуров Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Смуров Афанасий Платонович

Смерть
Неизвестно
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