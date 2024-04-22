Смуров Дмитрий Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения21.10.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1883
Отец: Смуров Афанасий Платонович
Мать: Смурова Анна Даниловна
Бракосочетание
21.01.1909
Посолодино, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.02.1910
Дочь: Антонина Дмитриевна
Мать ребёнка: Смурова Александра Ивановна
Смерть
Неизвестно