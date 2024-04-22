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Смуров Дмитрий Афанасьевич

Место рождения

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

21.10.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1883

Отец: Смуров Афанасий Платонович

Мать: Смурова Анна Даниловна

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
21.01.1909

Жена: Смурова Александра Ивановна

Посолодино, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.02.1910

Дочь: Антонина Дмитриевна

Мать ребёнка: Смурова Александра Ивановна

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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