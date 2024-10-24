Смурова Александра Ивановна
Место рожденияд. Шильцево
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Смурова) Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Смуров Дмитрий Афанасьевич
Бракосочетание
21.01.1909
Посолодино, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.02.1910
Дочь: (Смурова) Антонина Дмитриевна
Отец ребёнка: Смуров Дмитрий Афанасьевич
Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно