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Смурова Александра Ивановна

Место рождения

д. Шильцево

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Смурова) Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Смуров Дмитрий Афанасьевич

Бракосочетание
21.01.1909

Муж: Смуров Дмитрий Афанасьевич

Посолодино, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.02.1910

Дочь: (Смурова) Антонина Дмитриевна

Отец ребёнка: Смуров Дмитрий Афанасьевич

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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