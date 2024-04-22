Смуров Михаил Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: Смуров Тимофей Федотович
Мать: Смурова Матрена Ивановна
Бракосочетание
31.?.1903
Посолодино, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.07.1906
Дочь: Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Смурова Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Смуров Василий Михайлович
Мать ребёнка: Смурова Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
04.02.1913
Сын: Смуров Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Смурова Мария Афанасьевна
Смерть
Неизвестно