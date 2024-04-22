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Смуров Михаил Тимофеевич

Место рождения

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Смуров Тимофей Федотович

Мать: Смурова Матрена Ивановна

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
31.?.1903

Жена: Смурова Мария Афанасьевна

Посолодино, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.07.1906

Дочь: Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Смурова Мария Афанасьевна

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Смуров Василий Михайлович

Мать ребёнка: Смурова Мария Афанасьевна

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.02.1913

Сын: Смуров Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Смурова Мария Афанасьевна

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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