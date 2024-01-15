Смурова Мария Антиповна
Место рожденияЭкономическая вотчина, д. Дубровка
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
25.01.1838
Посолодино, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.12.1838
Дочь: Татьяна Платоновна
Отец ребёнка: Смуров Платон Иванович
Рождение ребёнка
30.01.1840
Сын: Смуров Василий Платонович Смуров
Отец ребёнка: Смуров Платон Иванович
Рождение ребёнка
07.09.1841
Дочь: Анна Платоновна
Отец ребёнка: Смуров Платон Иванович
Рождение ребёнка
24.12.1842
Сын: Смуров Василий Платонович
Отец ребёнка: Смуров Платон Иванович
Рождение ребёнка
23.01.1845
Дочь: Анна Платоновна
Отец ребёнка: Смуров Платон Иванович
Рождение ребёнка
30.08.1846
Дочь: Елизавета Платоновна
Отец ребёнка: Смуров Платон Иванович
Рождение ребёнка
21.02.1848
Дочь: Евдокия Платоновна
Отец ребёнка: Смуров Платон Иванович
Рождение ребёнка
12.08.1850
Дочь: Наталья Платоновна
Отец ребёнка: Смуров Платон Иванович
Рождение ребёнка
02.07.1853
Сын: Смуров Афанасий Платонович
Отец ребёнка: Смуров Платон Иванович
Рождение ребёнка
15.10.1855
Дочь: Настасья Платоновна
Отец ребёнка: Смуров Платон Иванович
Смерть
Неизвестно