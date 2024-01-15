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Смурова Мария Антиповна

Место рождения

Экономическая вотчина, д. Дубровка

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Экономическая вотчина, д. Дубровка
Бракосочетание
25.01.1838

Муж: Смуров Платон Иванович

Посолодино, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.12.1838

Дочь: Татьяна Платоновна

Отец ребёнка: Смуров Платон Иванович

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.01.1840

Сын: Смуров Василий Платонович Смуров

Отец ребёнка: Смуров Платон Иванович

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.09.1841

Дочь: Анна Платоновна

Отец ребёнка: Смуров Платон Иванович

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.12.1842

Сын: Смуров Василий Платонович

Отец ребёнка: Смуров Платон Иванович

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.01.1845

Дочь: Анна Платоновна

Отец ребёнка: Смуров Платон Иванович

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.08.1846

Дочь: Елизавета Платоновна

Отец ребёнка: Смуров Платон Иванович

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.02.1848

Дочь: Евдокия Платоновна

Отец ребёнка: Смуров Платон Иванович

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.08.1850

Дочь: Наталья Платоновна

Отец ребёнка: Смуров Платон Иванович

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.07.1853

Сын: Смуров Афанасий Платонович

Отец ребёнка: Смуров Платон Иванович

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.10.1855

Дочь: Настасья Платоновна

Отец ребёнка: Смуров Платон Иванович

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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