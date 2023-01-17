Гуськова (Крымова) Прасковья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиПосле 1832
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: Крымов Иван Петров
Мать: Крымова Анисья Николаева
Бракосочетание
25.01.1814 ст.
Рождение ребёнка
09.05.1817
Отец ребёнка: Гуськов Иван Ермолаев
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Гуськова Ефросинья Иванова
Отец ребёнка: Гуськов Иван Ермолаев
Рождение ребёнка
14.04.1821
Дочь: Гуськова Александра Иванова
Отец ребёнка: Гуськов Иван Ермолаев
Смерть
После 1832