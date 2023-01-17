Гуськова (Крымова) Прасковья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуськова (Крымова) Прасковья Иванова

Гуськова (Крымова) Прасковья Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

После 1832

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Крымов Иван Петров

Мать: Крымова Анисья Николаева

Бракосочетание
25.01.1814 ст.

Муж: Гуськов Иван Ермолаев

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
09.05.1817

Сын: Гуськов Федор Иванович

Отец ребёнка: Гуськов Иван Ермолаев

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Гуськова Ефросинья Иванова

Отец ребёнка: Гуськов Иван Ермолаев

Рождение ребёнка
14.04.1821

Дочь: Гуськова Александра Иванова

Отец ребёнка: Гуськов Иван Ермолаев

Серпухов, Серпухов, Московская область
Смерть
После 1832
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close